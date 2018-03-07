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Британська розвідка вважає, що Росія проспонсорувала отруєння екс-шпигуна

Британська розвідка вважає, що Росія проспонсорувала отруєння екс-шпигуна

Київ • УНН

 • 11873 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Британська розвідка МІ5 вважає, що Росія була спонсором отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела, передає УНН.

Державне відомство британської контррозвідки МІ5 вважає отруєння колишнього розвідника РФ Сергія Скрипаля спробою вбивства, пов’язаною з Росією.

Поліція і МІ5 вважають, що початкові факти розслідування дозволяють говорити про спонсоровану державою спробу вбивства.

Також не виключаються й інші версії вбивства. Наприклад, що отруєння це спробу опонентів скомпрометувати Росію і режим Путіна напередодні президентських виборів в Росії. Не виключають, що причиною ймовірного отруєння могла стати і приватна сутичка.

Нагадаємо, речовину, якою у Великій Британії, імовірно, отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, використовували під час штурму захопленого терористами театрального центру в Москві на Дубровці в 2002 році. Інформації про речовину, яку могло бути використано для отруєння колишнього шпигуна МІ-6 (служби зовнішньої розвідки Великої Британії), вкрай мало. Версія, яка була озвучена в ніч на вівторок рядом британських газет, поки так і залишається основною: Скрипаль і його дочка могли бути отруєні фентанилом — синтетичним опіоїдним анальгетиком, який більш ніж у 100 разів сильніший героїну. Однак офіційно будь-якої версії представлено не було.

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