Британская разведка объяснила, зачем россия создает еще одно военное формирование
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Создание россией еще одного военного формирования – 18-й общевойсковой армии, это, вероятно, вынужденный шаг в ответ на ситуацию на фронте Ореховского направления, говорится в отчете на основе разведданных Министерства обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
россия расширяет свои военные структуры, учитывая реалии военного времени. Очень вероятным является одно новое формирование – 18-я общевойсковая армия (18 ОАА).
Формирование, вероятно, будет объединением и усилением других подразделений, которые сейчас действуют в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.
18 CAA, вероятно, будет состоять в основном из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонительных операциях безопасности на юге Украины. россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для борьбы на ключевых направлениях.
Существует реалистичная вероятность того, что это привело к недавней передислокации воздушно-десантных сил из Херсона на Ореховское направление, где шли напряженные бои.
Дополнение
Как накануне сообщал УНН, по данным Генштаба, на Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Красная Криница, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области.
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