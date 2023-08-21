Британская разведка объяснила, зачем россия создает еще одно военное формирование

Детали

россия расширяет свои военные структуры, учитывая реалии военного времени. Очень вероятным является одно новое формирование – 18-я общевойсковая армия (18 ОАА).

Формирование, вероятно, будет объединением и усилением других подразделений, которые сейчас действуют в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.

18 CAA, вероятно, будет состоять в основном из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонительных операциях безопасности на юге Украины. россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для борьбы на ключевых направлениях.

Существует реалистичная вероятность того, что это привело к недавней передислокации воздушно-десантных сил из Херсона на Ореховское направление, где шли напряженные бои.

Дополнение

Как накануне сообщал УНН, по данным Генштаба, на Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Красная Криница, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 258 тысячам