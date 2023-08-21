Генштаб: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 258 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 257 930 осіб, 4358 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 21.08.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 257 930 (+460) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 4358 (+12) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 8449 (+14) од.,
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- артилерійських систем – 5264 (+19) од.,
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- РСЗВ – 719 (+2) од.,
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- засобів ППО ‒ 489 (+0) од.,
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- літаків – 315 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4309 (+5) од.,
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- крилатих ракет ‒ 1406 (+0) од.,
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 7692 (+12) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 794 (+4) од.
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Доповнення
Авіація Сил оборони минулої доби завдала 9 ударів по ворогу.