Авіація Сил оборони минулої доби завдала 9 ударів по ворогу - Генштаб

Цитата

"Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Нагадаємо

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та 1 удар – по зенітно-ракетному комплексу ворога.