Авіація Сил оборони минулої доби завдала 9 ударів по ворогу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Авіація Сил оборони України упродовж минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
Нагадаємо
Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та 1 удар – по зенітно-ракетному комплексу ворога.