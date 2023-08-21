Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб

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"Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Напомним

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян и 1 удар – по зенитно-ракетному комплексу врага.