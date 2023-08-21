Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 258 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 257 930 человек, 4358 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 21.08.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 257 930 (+460) человек ликвидировано,
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- танков - 4358 (+12) ед.,
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- боевых бронированных машин - 8449 (+14) ед.,
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- артиллерийских систем – 5264 (+19) ед.,
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- РСЗО – 719 (+2) ед.,
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- средств ПВО - 489 (+0) ед.,
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- самолетов – 315 (+0) ед.,
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- вертолетов – 316 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4309 (+5) ед.,
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- крылатых ракет - 1406 (+0) ед.,
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- кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 7692 (+12) ед.,
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- специальной техники - 794 (+4) ед.
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Дополнение
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по врагу.