Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 258 тысячам

КИЕВ. 21 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 257 930 человек, 4358 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.