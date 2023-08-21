Британська розвідка пояснила, навіщо росія створює ще одне військове формування

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Створення росією ще одного військового формування – 18-тої загальновійськової армії, це, ймовірно, вимушений крок у відповідь на ситуацію на фронті Оріхівського напрямку, йдеться у звіті на основі розвідданих Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Росія розширює свої військові структури з огляду на реалії воєнного часу. Дуже вірогідним є одне нове формування – 18-та загальновійськова армія (18 ОАА).

Формування, ймовірно, буде об’єднанням і посиленням інших підрозділів, які наразі діють у Херсонській області, включно з 22-м армійським корпусом, який зазвичай становить російський гарнізон в окупованому Криму.

18 CAA, ймовірно, складатиметься здебільшого з мобілізованого персоналу та зосереджуватиметься на оборонних операціях безпеки на півдні України. росія, ймовірно, прагне вивільнити більш досвідчені підрозділи для боротьби на ключових напрямках.

Існує реалістична ймовірність того, що це призвело до нещодавнього передислокації повітряно-десантних сил з Херсона на Оріхівський напрямок, де йшли запеклі бої.

Доповнення

Як напередодні повідомляв УНН, за даними Генштабу, на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червона Криниця, Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області.

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