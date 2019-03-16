Британская полиция задержала мужчину, который в соцсети поддержал бойню в Новой Зеландии

“Сегодня полиции Большого Манчестера стало известно о появившейся в социальных сетях публикации, в которой упоминались и поддерживались ужасные события, произошедшие в Новой Зеландии. Полиция предприняла срочные действия и задержала в районе Олдема мужчину 24 лет, который подозревается в отправке сообщений со злым умыслом”, — говорится в тексте, размещенном на странице управления в Twitter.

В правоохранительных органах подчеркнули, что в свете произошедшего в новозеландском Крайстчерче теракта, в отношении людей, “переходящих черту”, будут приниматься самые жесткие меры, вплоть до ареста и уголовного преследования.

Британский закон об отправке сообщений со злым умыслом (Malicious Communications Act), принятый в 1988 году, предусматривает тюремные сроки до двух лет и денежные штрафы для лиц, распространяющих сообщения с угрозами, оскорблениями или ложными сведениями по почте или через интернет. В британской правовой практике он неоднократно использовался для борьбы с лицами, уличенными в интернет-троллинге.

Arrest after man pledges support for NZ terror attacker #Oldham https://t.co/dVSKHdjDbg

Как отмечал УНН, полиция Чехии проведет проверку граждан, высказавшихся в поддержку теракта в Новой Зеландии.