Британська поліція затримала чоловіка, який у соцмережі підтримав бійню у Новій Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Британська поліція затримала в суботу жителя англійського міста Олдем, який підозрюється в тому, що залишив в соцмережах повідомлення, що виправдує вчинені в п’ятницю напади на мечеті в Новій Зеландії. Про це йдеться в повідомленні, поширеному поліцейським управлінням Великого Манчестера, передає УНН.
“Сьогодні поліції Великого Манчестера стало відомо про появу в соціальних мережах публікації, в якій згадувалися і підтримувалися жахливі події, що відбулися в Новій Зеландії. Поліція вжила термінових дії і затримала в районі Олдем чоловіка 24 років, який підозрюється у відправці повідомлень зі злим умислом”, — йдеться в тексті, розміщеному на сторінці управління в Twitter.
У правоохоронних органах підкреслили, що в світлі теракту, що стався в новозеландському Крайстчьорчі, по відношенню до людей, “які переходять межу”, будуть прийматися найжорсткіші заходи, аж до арешту і кримінального переслідування.
Британський закон про відправку повідомлень зі злим умислом (Malicious Communications Act), прийнятий в 1988 році, передбачає тюремні терміни до двох років і грошові штрафи для осіб, які розповсюджують повідомлення з погрозами, образами або неправдивими відомостями поштою або через інтернет. У британській правовій практиці він неодноразово використовувався для боротьби з особами, викритими в інтернет-троллінгу.
Arrest after man pledges support for NZ terror attacker #Oldham https://t.co/dVSKHdjDbg— G M Police (@gmpolice) 16 березня 2019 р.
Як зазначав УНН, поліція Чехії проведе перевірку громадян, які висловилися на підтримку теракту у Новій Зеландії.