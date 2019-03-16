Британська поліція затримала чоловіка, який у соцмережі підтримав бійню у Новій Зеландії

КИЇВ. 16 березня. УНН. Британська поліція затримала в суботу жителя англійського міста Олдем, який підозрюється в тому, що залишив в соцмережах повідомлення, що виправдує вчинені в п’ятницю напади на мечеті в Новій Зеландії. Про це йдеться в повідомленні, поширеному поліцейським управлінням Великого Манчестера, передає УНН.