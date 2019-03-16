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Поліція Чехії проведе перевірку громадян, які висловилися на підтримку теракту у Новій Зеландії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Чеська поліція зайнялася авторами висловлювань на підтримку терористів, які влаштували бійню в новозеландському Крайстчьорчі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Praha.

Поліція Чехії проведе перевірку громадян, які висловилися на підтримку теракту у Новій Зеландії

Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек на своїй сторінці в Twitter заявив про те, що поліція країни зайнялася перевіркою висловлювань в Інтернеті і соціальних мережах, які підтримують терористів, що вбили в п’ятницю в новозеландському Крайстчьорчі 49 осіб. В даний час йде збір доказів, які можуть бути використані для кримінального переслідування авторів таких записів.

Поліцейський президент Ян Швейдар заявив, що поліція не має наміру закривати очі на прояви підтримки тероризму і екстремізму, а також на спроби розпалювання ненависті.

Варто додати, що болгарська прокуратура також вивчає, з якою метою підозрюваний в нападі на відвідувачів мечетей в новозеландському місті Крайстчерч відвідував балканську країну в листопаді 2018 року.

V souvislosti s teroristickým útokem na Novém Zélandu bych chtěl ujistit veřejnost, že Policie ČR se od včerejška věnuje všem aktivitám, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu, pečlivě je prověřuje a zajišťuje důkazy pro případné trestní řízení.

— Jan Hamáček (@jhamacek) 16 березня 2019 р.

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