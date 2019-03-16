Полиция Чехии проведет проверку граждан, высказавшихся в поддержку теракта в Новой Зеландии

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек на своей странице в Twitter заявил о том, что полиция страны занялась проверкой высказываний в Интернете и социальных сетях, поддерживающих террористов, убивших в пятницу в новозеландском Крайстчерче 49 человек. В настоящее время идет сбор доказательств, которые могут быть использованы для уголовного преследования авторов таких записей.

Полицейский президент Ян Швейдар заявил, что полиция не намерена закрывать глаза на проявления поддержки терроризма и экстремизма, а также на попытки разжигания ненависти.

Стоит добавить, что болгарский прокуратура также изучает, с какой целью подозреваемый в нападении на посетителей мечетей в новозеландском городе Крайстчерч посещал балканскую страну в ноябре 2018 года.

V souvislosti s teroristickým útokem na Novém Zélandu bych chtěl ujistit veřejnost, že Policie ČR se od včerejška věnuje všem aktivitám, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu, pečlivě je prověřuje a zajišťuje důkazy pro případné trestní řízení.