Полиция Чехии проведет проверку граждан, высказавшихся в поддержку теракта в Новой Зеландии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Чешская полиция занялась авторами высказываний в поддержку террористов, устроивших бойню в новозеландском Крайстчерче. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Praha.
Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек на своей странице в Twitter заявил о том, что полиция страны занялась проверкой высказываний в Интернете и социальных сетях, поддерживающих террористов, убивших в пятницу в новозеландском Крайстчерче 49 человек. В настоящее время идет сбор доказательств, которые могут быть использованы для уголовного преследования авторов таких записей.
Полицейский президент Ян Швейдар заявил, что полиция не намерена закрывать глаза на проявления поддержки терроризма и экстремизма, а также на попытки разжигания ненависти.
Стоит добавить, что болгарский прокуратура также изучает, с какой целью подозреваемый в нападении на посетителей мечетей в новозеландском городе Крайстчерч посещал балканскую страну в ноябре 2018 года.
V souvislosti s teroristickým útokem na Novém Zélandu bych chtěl ujistit veřejnost, že Policie ČR se od včerejška věnuje všem aktivitám, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu, pečlivě je prověřuje a zajišťuje důkazy pro případné trestní řízení.— Jan Hamáček (@jhamacek) 16 марта 2019