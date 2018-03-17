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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Британская полиция: бизнесмена Глушкова убили

Британская полиция: бизнесмена Глушкова убили

Киев  •  УНН

 • 13357 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Полиция Лондона сообщила, что смерть бывшего бизнес-партнера покойного российского олигарха Бориса Березовского — Николая Глушкова — была насильственной. Оно расследуется как убийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Би-би-си”.

68-летнего бизнесмена нашли мертвым 12 марта в его квартире на юго-западе Лондона. Самерть Глушкова наступила от “сдавливания шеи”, говорится в заявлении полиции Лондона.

“На данном этапе ничто не указывает на какую-либо связь с покушениями на убийство в Солсбери, и нет никаких доказательств отравления”, — рассказали в полиции.

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Напомним, тело Глушкова нашли его родственники и близкие поздно вечером в понедельник, 12 марта. Один из его друзей, редактор газеты Moscow Times Демьян Кудрявцев, разместил на своей странице в Facebook сообщение о смерти товарища. Причина смерти не называется.

Глушков умер в возрасте 68 лет. В свое время он был заместителем директора государственной компании “Аэрофлот”. Николай Глушков дважды был обвинен российскими правоохранительными органами в мошенничестве. В 2017 году во время заочного рассмотрения дела в России Глушков был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу 123 млн долл. у “Аэрофлота”.

После смерти Березовского, Глушков открыто заявлял, что не верит в самоубийство друга и утверждал, что бывшего олигарха убили.

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Как сообщал УНН, депутаты британского парламента требуют от руководителя министерства внутренних дел Амбер Радд провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, произошедших на территории Великобритании за последние годы.

Большинство погибших были так или иначе связаны с бизнесменом Березовским (он же в списке) или бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, который умер в Лондоне в 2006 году в результате отравления полонием.

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