Британская полиция: бизнесмена Глушкова убили

КИЕВ. 17 марта. УНН. Полиция Лондона сообщила, что смерть бывшего бизнес-партнера покойного российского олигарха Бориса Березовского — Николая Глушкова — была насильственной. Оно расследуется как убийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Би-би-си”.