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Британська поліція: бізнесмена Глушкова вбили

Британська поліція: бізнесмена Глушкова вбили

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Поліція Лондона повідомила, що смерть колишнього бізнес-партнера покійного російського олігарха Бориса Березовського — Миколи Глушкова — була насильницькою. Її розслідують як вбивство. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Бі-бі-сі”.

68-річного бізнесмена знайшли мертвим 12 березня у його квартирі на південному заході Лондон. Самерть Глушкова настала від “здавлювання шиї”, йдеться в заяві поліції Лондона.

“На цьому етапі ніщо не вказує на будь-який зв’язок із замахами на вбивство в Солсбері, і немає ніяких доказів отруєння”, — розповіли у поліції.

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Нагадаємо, тіло Глушкова знайшли його родичі та близькі пізно ввечері у понеділок, 12 березня. Один з його друзів, редактор газети Moscow Times Демьян Кудрявцев, розмістив на своїй сторінці у Facebook повідомлення про смерть товариша. Причина смерті не називається.

Глушков помер у віці 68 років. Свого часу він був заступником директора державної компанії “Аерофлот”. Микола Глушков двічі був звинувачений російськими правоохоронними органами в шахрайстві. У 2017 році під час заочного розгляду справи в Росії Глушков був засуджений до восьми років тюремного ув’язнення за крадіжку 123 млн дол. у “Аерофлота”.

Після смерті Березовського, Глушков відкрито заявляв, що не вірить у самогубство товариша і стверджував, що колишнього олігарха вбили.

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Як повідомляв УНН, депутати британського парламенту вимагають від керівника міністерства внутрішніх справ Амбер Радд провести ретельне розслідування 14 несподіваних або підозрілих смертей, що сталися на території Британії за останні роки.

Більшість загиблих були так чи інакше пов’язані з бізнесменом Березовським (він також в списку) або колишнім співробітником ФСБ Олександром Литвиненком, який помер в Лондоні 2006 року в результаті отруєння полонієм.

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