Британская киноакадемия BAFTA назвала лучший фильм
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Картина режиссера Мартина Макдонаха “Три билборда на границе Эббинга, Миссури” стала лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в номинации “Лучший фильм”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт киноакадемии.
Вручение премии состоялось в Королевском Альберт-Холле Лондона.
Фильм, который претендовал на победу в девяти номинациях, взял премии в пяти категориях, в частности, за лучший фильм и лучший британский фильм. Премии за лучшую женскую роль была удостоена 60-летняя американская актриса Фрэнсис МакДорманд, которая сыграла главную героиню. Приз за лучшую мужскую роль второго плана досталась Сэму Рокуэллу, сыгравшему офицера Диксона. Сценарий ленты также удостоился звания “Лучший оригинальный сценарий”.
Как сообщал УНН, в прошлом месяце Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию “Оскар”.