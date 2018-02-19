Британська кіноакадемія BAFTA назвала найкращий фільм
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Картина режисера Мартіна Макдонаха "Три білборда на межі Еббінга, Міссурі" стала лауреатом премії Британської академії кіно- і телемистецтва (BAFTA) в номінації "Кращий фільм". Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт кіноакадемії.
Вручення премії відбулося у Королівському Альберт-Холлі Лондона.
Фільм, який претендував на перемогу в дев’яти номінаціях, взяв премії в п’яти категоріях, зокрема, за найкращий фільм і найкращий британський фільм. Премії за кращу жіночу роль була удостоєна 60-річна американська актриса Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну героїню. Приз за кращу чоловічу роль другого плану дісталася Сему Рокуеллу, що зіграв офіцера Діксона. Сценарій стрічки також удостоївся звання “Кращий оригінальний сценарій”.
Як повідомляв УНН, минулого місяця Американська кіноакадемія оголосила список номінантів на премію “Оскар”.