Британию засыпает снегом: аэропорты Лондона отменяют и задерживают рейсы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Великобритании зафиксирован крупнейший за последние несколько лет снегопад. Аэропорты в Лондоне отменяют и задерживают рейсы из-за осадков, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В Хитроу согласно табло аэропорта отменены три рейса из Дюссельдорфа и три рейса в Эдинбург, несколько рейсов отменены в аэропорту Стэнстед.
"Из-за неблагоприятной погоды мы ожидаем перебои в сервисе сегодня. Пожалуйста, проверяйте статус вашего полета", - говорится в заявлении аэропорта Саутэнда.
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В аэропорту Лондон-Гатвик также отменили и отменили ряд европейских рейсов.
Между тем Федеральное метеорологическое бюро Великобритании выпустило для Лондона и юго-восточной Англии так называемое "оранжевое" предупреждение - второе по шкале из трех.