Британію засипає снігом: аеропорти Лондона скасовують і затримують рейси
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Великій Британії зафіксований найбільший за останні кілька років снігопад. Аеропорти в Лондоні скасовують і затримують рейси через снігопади, передає УНН із посиланням на Reuters.
У Хітроу згідно табло аеропорту скасовані три рейси з Дюссельдорфа і три рейси в Единбург, кілька рейсів скасовані в аеропорту Стенстед.
"Через несприятливу погоду ми очікуємо перебої в сервісі сьогодні. Будь ласка, перевіряйте статус вашого польоту", - йдеться в заяві аеропорту Саутенда.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Негода у "Борисполі": сніг прибирають, але деякі рейси затримуються
В аеропорту Лондон-Гатвік також скасували і відмінили низку європейських рейсів.
Тим часом Федеральне метеорологічне бюро Великої Британії випустило для Лондона і південно-східній Англії так зване "помаранчеве" попередження - друге за шкалою з трьох.