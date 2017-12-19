Британия призвала мировое сообщество поддержать украинскую резолюцию по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Посольство Великобритании в Украине призвало международное сообщество поддержать проект резолюции о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыма на заседании Генассамблеи ООН 19 декабря. Об этом говорится на странице посольства в Facebook, передает УНН.
"Только за 2017 год в незаконно аннексированом Россией Крыму состоялось 18 политически мотивированных арестов и было вынесено 11 новых приговоров. Генеральная ассамблея ООН неоднократно осуждала ситуацию в Крыму, призвала прекратить ущемление прав человека и освободить всех незаконно удержанных заключенных ", - говорится в сообщении.
В посольстве призвали мировое сообщество поддержать резолюцию по правам человека в Крыму.
"Великобритания призывает международное сообщество поддержать резолюцию ООН по правам человека в Крыму во время голосования на Генеральной ассамблее ООН во вторник", - отметили в посольстве.
Напомним, сегодня в Генеральной Ассамблее ООН состоится голосование по украинскому проекту резолюции по ситуации с правами человека в Крыму.