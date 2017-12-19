Британія закликала світову спільноту підтримати українську резолюцію щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Посольство Великої Британії в Україні закликало міжнародну спільноту підтримати проект резолюції про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму на засіданні Генасамблеї ООН 19 грудня. Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook, передає УНН.
“Лише за 2017 рік у незаконно анексованому Росією Криму відбулося 18 політично вмотивованих арештів і було винесено 11 нових вироків. Генеральна асамблея ООН неодноразово засуджувала ситуацію у Криму, закликала припинити обмеження прав людини та звільнити усіх незаконно утриманих в’язнів”, — сказано в повідомленні.
У посольстві закликали світ підтримати резолюцію з прав людини в Криму.
“Велика Британія закликає міжнародну спільноту підтримати Резолюцію ООН з прав людини у Криму під час голосування на Генеральній асамблеї ООН у вівторок”, — зазначили в посольстві.
Нагадаємо, сьогодні в Генеральній Асамблеї ООН відбудеться голосування щодо українського проекту резолюції стосовно ситуації з правами людини в Криму.