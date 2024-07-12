В правительстве Великобритании разъяснили, что не давали Украине разрешения на использование Storm Shadows для нанесения ударов по территории россии, как об этом заявил премьер страны Кир Стармер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Telegraph.

В четверг на Даунинг-стрит заявили, что политика правительства "не изменилась" в отношении развертывания ракет большой дальности, несмотря на комментарии премьер-министра, предполагавшие, что он ослабляет ограничения на использование ракет.

Сообщается, что британское правительство разрешило Киеву запускать ракеты по целям в Крыму и на материковой части Украины с момента их поставки в прошлом году, но запретило стране использовать их для поражения целей на территории россии.

Чиновники обеспокоены тем, что такой шаг приведет к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт с россией.

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Источники подтвердили, что ракета не использовалась в этом году, и подчеркнули, что Зеленскому придется "искать гарантии в другом месте", прежде чем Украина сможет запустить крылатые ракеты по территории россии.

Источник добавили, что эти заверения еще не решены.

Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве заявил, что ситуация "более сложная", чем предполагал Президент Украины.

Они добавили, что разрешение на запуск стратегической ракеты в россию потребует одобрения трех стран, одной из которых является Великобритания. Франция производит Storm Shadow совместно с Великобританией.

"Этого не произойдет", — добавил источник, отвечая на вопрос, запустит ли Украина ракеты Storm Shadow по территории россии.

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Контекст

10 июля новый премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина сама решает, как применять ракеты Storm Shadow, подтвердив, что продолжит политику предыдущего правительства по использованию оружия дальнего радиуса действия для ударов по военным объектам на территории рф.

10 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с премьером Великобритании Киром Стармером. По его словам они говорили об использовании ракет Storm Shadow по военным объектам на территории рф.