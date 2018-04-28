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Великобритания отказалась признать российские дипломы об образовании

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Великобритания, в отличие от ряда других европейских стран, отказывается признавать российские документы об образовании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

Великобритания отказалась признать российские дипломы об образовании

Британские СМИ ранее сообщили, что количество учеников из России в частных школах Соединенного королевства за последние два года сократилось почти на 40%.

“Действительно, обнародованные Советом независимых школ цифры обращают на себя внимание. На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян”, — представитель российской дипмиссии, отметив, что дети из России боятся попасть в Британии в “недружественное окружение”.

На это, отметил представитель посольства, влияет и тот факт, что Лондон, в отличие от правительств ряда других стран Европы, заблокировал заключения соглашения с Москвой о взаимном признании документов об образовании.

“Это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей. От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов — это никак не делает обучение более комфортным”, — отметил дипломат.

Напомним, Министерство образования и науки обеспечило подключение более 100 украинских вузов и научных учреждений МОН с международными научных баз данных за счет госбюджета. В частности, 68 учреждений получили доступ к базе Scopus, а 64 — в Web of Science.

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