Великобритания отказалась признать российские дипломы об образовании

Британские СМИ ранее сообщили, что количество учеников из России в частных школах Соединенного королевства за последние два года сократилось почти на 40%.

“Действительно, обнародованные Советом независимых школ цифры обращают на себя внимание. На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян”, — представитель российской дипмиссии, отметив, что дети из России боятся попасть в Британии в “недружественное окружение”.

На это, отметил представитель посольства, влияет и тот факт, что Лондон, в отличие от правительств ряда других стран Европы, заблокировал заключения соглашения с Москвой о взаимном признании документов об образовании.

“Это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей. От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов — это никак не делает обучение более комфортным”, — отметил дипломат.

Напомним, Министерство образования и науки обеспечило подключение более 100 украинских вузов и научных учреждений МОН с международными научных баз данных за счет госбюджета. В частности, 68 учреждений получили доступ к базе Scopus, а 64 — в Web of Science.