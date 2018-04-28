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Британія відмовилася визнати російські дипломи про освіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Британія, на відміну від низки інших європейських країн, відмовляється визнавати російські документи про освіту. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.

Британія відмовилася визнати російські дипломи про освіту

Британські ЗМІ раніше повідомили, що кількість учнів з Росії у приватних школах Сполученого королівства за останні два роки скоротилася майже на 40%.

“Дійсно, оприлюднені Радою незалежних шкіл цифри звертають на себе увагу. На тлі погіршення відносин між двома країнами, розв’язаної тут антиросійської кампанії британська приватна освіта втрачає свою привабливість для росіян”, — представник російської дипмісії, зазначивши, що діти з Росії бояться потрапити у Британії в “недружнє оточення”.

На це, зазначив представник посольства, впливає і той факт, що Лондон, на відміну від урядів ряду інших країн Європи, заблокував укладення угоди з Москвою про взаємне визнання документів про освіту.

“Це є для російських сімей важливим фактором при виборі місця навчання дітей. Від тих же, хто продовжує навчання в англійських школах, доходить інформація про різні політизовані опитування та антиросійські висловлюваннях педагогів — це ніяк не робить навчання більш комфортним”, — вказав дипломат.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки забезпечило підключення понад 100 українських вишів та наукових установ МОН до міжнародних наукових баз даних за кошти держбюджету. Зокрема, 68 закладів отримали доступ до бази Scopus, а 64 — до Web of Science.

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