Британия выделит Украине более 20 млн дол на усиление киберзащиты

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«Это решение было принято, когда Украина начинает очередное контрнаступление против россии, в дополнение к обещанным в прошлом году 6,35 миллиона фунтов стерлингов. Еще 9 миллионов фунтов стерлингов потенциально могут быть получены от международных союзников», - говориться в сообщении.

Отмечается, что этот пакет позволит Украине лучше защитить свою критически важную национальную инфраструктуру от разрушительных атак россии, поскольку Киев отбрасывает российские войска с оккупированных ими участков юга и востока Украины.

«Ужасные атаки россии на Украину не ограничиваются их варварским вторжением на территорию, но также включают в себя отвратительные попытки атаковать их киберинфраструктуру, которая предоставляет жизненно важные услуги, от банковских услуг до поставок энергии, невинному украинскому народу», — сказал Сунак.

Он заявил, что это финансирование имеет решающее значение для прекращения этих нападений, укрепления киберзащиты Украины и повышения способности страны обнаруживать и отключать вредоносные программы, нацеленные на них.

На следующей неделе Сунак также попросит предпринимателей и бизнес увеличить свои инвестиции в Украине на конференции, чтобы помочь восстановить экономику страны после вторжения россии.

Дополнение

США хотят выделить Украине дополнительные 37 млн долларов на кибербезопасность.