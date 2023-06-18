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Британия выделит Украине более 20 млн дол на усиление киберзащиты

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Великобритания выделит 16 миллионов фунтов стерлингов (20,48 млн дол.) на помощь киберзащите Украины. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Британия выделит Украине более 20 млн дол на усиление киберзащиты

Цитата

«Это решение было принято, когда Украина начинает очередное контрнаступление против россии, в дополнение к обещанным в прошлом году 6,35 миллиона фунтов стерлингов. Еще 9 миллионов фунтов стерлингов потенциально могут быть получены от международных союзников», - говориться в сообщении.

Отмечается, что этот пакет позволит Украине лучше защитить свою критически важную национальную инфраструктуру от разрушительных атак россии, поскольку Киев отбрасывает российские войска с оккупированных ими участков юга и востока Украины.

«Ужасные атаки россии на Украину не ограничиваются их варварским вторжением на территорию, но также включают в себя отвратительные попытки атаковать их киберинфраструктуру, которая предоставляет жизненно важные услуги, от банковских услуг до поставок энергии, невинному украинскому народу», — сказал Сунак.

Он заявил, что это финансирование имеет решающее значение для прекращения этих нападений, укрепления киберзащиты Украины и повышения способности страны обнаруживать и отключать вредоносные программы, нацеленные на них.

На следующей неделе Сунак также попросит предпринимателей и бизнес увеличить свои инвестиции в Украине на конференции, чтобы помочь восстановить экономику страны после вторжения россии.

Дополнение

США хотят выделить Украине дополнительные 37 млн долларов на кибербезопасность.

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