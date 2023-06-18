Британія виділить Україні понад 20 млн дол на посилення кіберзахисту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Велика Британія виділить 16 мільйонів фунтів стерлінгів (20,48 млн дол.) на допомогу кіберзахисту України. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передає УНН з посиланням на Sky News.
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«Це рішення було ухвалено, коли Україна розпочинає черговий контрнаступ проти Росії, на додачу до обіцяних минулого року 6,35 мільйона фунтів стерлінгів. Ще 9 мільйонів фунтів стерлінгів потенційно можуть бути отримані від міжнародних союзників», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цей пакет дасть змогу Україні краще захистити свою критично важливу національну інфраструктуру від руйнівних атак Росії, оскільки Київ відкидає російські війська з окупованих ними ділянок півдня та сходу України.
«Жахливі атаки росії на Україну не обмежуються їхнім варварським вторгненням на територію, але також включають в себе огидні спроби атакувати їхню кібер-інфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги, від банківських послуг до поставок енергії, безневинному українському народові», — сказав Сунак.
Він заявив, що це фінансування має вирішальне значення для припинення цих нападів, зміцнення кіберзахисту України та підвищення спроможності країни виявляти і відключати шкідливі програми, націлені на них.
Наступного тижня Сунак також попросить підприємців і бізнес збільшити свої інвестиції в Україну на конференції, щоб допомогти відновити економіку країни після вторгнення Росії.
Доповнення
США хочуть виділити Україні додаткові 37 млн доларів на кібербезпеку.