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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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США хотят выделить Украине дополнительные 37 млн долларов на кибербезопасность

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Соединенные Штаты работают над тем, чтобы предоставить Украине дополнительные 37 миллионов долларов помощи для укрепления кибербезопасности. Об этом сообщает Государственный департамент США, сообщает УНН.

США хотят выделить Украине дополнительные 37 млн долларов на кибербезопасность

Детали

Во время ежегодного заседания Кибердиалога Украина-США в Таллинне 1 июня делегация США подтвердила дальнейшую готовность к поддержке киберзащиты Украины на фоне полномасштабной российской агрессии.

Цитата

"В рамках этой поддержки Соединенные Штаты работают с Конгрессом над предоставлением Украине дополнительно 37 миллионов долларов на киберпомощь, что доведет общую сумму до 82 миллионов долларов с февраля 2022 года и более 120 миллионов долларов – с 2016 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта поддержка помогла усилить способность Украины выявлять, сдерживать и реагировать на киберинциденты и угрозы, а также оказала поддержку для защиты критически важных сетей и цифровой инфраструктуры.

Кроме того, в рамках украинско-американского Кибердиалога стороны поделились своими взглядами на роль кибербезопасности в долгосрочном цифровом развитии Украины, а также обсудили будущее двустороннее сотрудничество в этой сфере.

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