США хотят выделить Украине дополнительные 37 млн долларов на кибербезопасность

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Во время ежегодного заседания Кибердиалога Украина-США в Таллинне 1 июня делегация США подтвердила дальнейшую готовность к поддержке киберзащиты Украины на фоне полномасштабной российской агрессии.

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"В рамках этой поддержки Соединенные Штаты работают с Конгрессом над предоставлением Украине дополнительно 37 миллионов долларов на киберпомощь, что доведет общую сумму до 82 миллионов долларов с февраля 2022 года и более 120 миллионов долларов – с 2016 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта поддержка помогла усилить способность Украины выявлять, сдерживать и реагировать на киберинциденты и угрозы, а также оказала поддержку для защиты критически важных сетей и цифровой инфраструктуры.

Кроме того, в рамках украинско-американского Кибердиалога стороны поделились своими взглядами на роль кибербезопасности в долгосрочном цифровом развитии Украины, а также обсудили будущее двустороннее сотрудничество в этой сфере.

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