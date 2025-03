США все еще рассматривают возможность поставки Украине ракетных систем ATACMS

Детали

Журналисты спросили президента США о реакции на усиление российских атак на Киев. Он ответил: "Это не является неожиданностью. Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все, что необходимо".

Цитата

"Эта тема до сих пор актуальна", - ответил Байден на уточняющий вопрос, "пришло ли время" для ATACMS.

Напомним

Конгресс призвал президента США Джо Байдена как можно быстрее передать Украине баллистические ракеты ATACMS.