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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США все еще рассматривают возможность поставки Украине ракетных систем ATACMS

США все еще рассматривают возможность поставки Украине ракетных систем ATACMS

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент США Джо Байден в разговоре с журналистами заявил, что Соединенные Штаты все еще рассматривают вопрос о поставках Украине тактических ракетных систем ATACMS, информирует УНН

Детали

Журналисты спросили президента США о реакции на усиление российских атак на Киев. Он ответил: "Это не является неожиданностью. Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все, что необходимо". 

Цитата

"Эта тема до сих пор актуальна", - ответил Байден на уточняющий вопрос, "пришло ли время" для ATACMS.

HAPPENING NOW!!!

I just asked @POTUS about Russian increasing attacks on Kyiv.

“It’s not unexpected” Biden said.

“That’s why we got to continue to give Ukraine all they need”#StandWithUkraine pic.twitter.com/pvryltpYRt

— Alex Raufoglu (@ralakbar) May 29, 2023

Напомним

Конгресс призвал президента США Джо Байдена как можно быстрее передать Украине баллистические ракеты ATACMS.

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