США все еще рассматривают возможность поставки Украине ракетных систем ATACMS
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент США Джо Байден в разговоре с журналистами заявил, что Соединенные Штаты все еще рассматривают вопрос о поставках Украине тактических ракетных систем ATACMS, информирует УНН.
Детали
Журналисты спросили президента США о реакции на усиление российских атак на Киев. Он ответил: "Это не является неожиданностью. Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все, что необходимо".
Цитата
"Эта тема до сих пор актуальна", - ответил Байден на уточняющий вопрос, "пришло ли время" для ATACMS.
HAPPENING NOW!!!
I just asked @POTUS about Russian increasing attacks on Kyiv.
“It’s not unexpected” Biden said.
“That’s why we got to continue to give Ukraine all they need”#StandWithUkraine pic.twitter.com/pvryltpYRt
Напомним
Конгресс призвал президента США Джо Байдена как можно быстрее передать Украине баллистические ракеты ATACMS.