США все ще розглядають можливість постачання Україні ракетних систем ATACMS
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент США Джо Байден у розмові з журналістами заявив, що Сполучені Штати все ще розглядають питання про постачання Україні тактичних ракетних систем ATACMS, інформує УНН.
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Журналісти запитали президента США про реакцію на посилення російських атак на Київ. Він відповів: "Це не є несподіванкою. Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все, що необхідно".
Цитата
"Ця тема досі актуальна", - відповів Байден на уточнююче питання, чи "настав час" для ATACMS.
HAPPENING NOW!!!
I just asked @POTUS about Russian increasing attacks on Kyiv.
“It’s not unexpected” Biden said.
“That’s why we got to continue to give Ukraine all they need”#StandWithUkraine pic.twitter.com/pvryltpYRt
Нагадаємо
Конгрес закликав президента США Джо Байдена якнайшвидше передати Україні балістичні ракети ATACMS.