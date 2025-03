США все ще розглядають можливість постачання Україні ракетних систем ATACMS

Деталі

Журналісти запитали президента США про реакцію на посилення російських атак на Київ. Він відповів: "Це не є несподіванкою. Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все, що необхідно".

Цитата

"Ця тема досі актуальна", - відповів Байден на уточнююче питання, чи "настав час" для ATACMS.

HAPPENING NOW!!!



I just asked @POTUS about Russian increasing attacks on Kyiv.



“It’s not unexpected” Biden said.



“That’s why we got to continue to give Ukraine all they need”#StandWithUkraine pic.twitter.com/pvryltpYRt

— Alex Raufoglu (@ralakbar) May 29, 2023

Нагадаємо

Конгрес закликав президента США Джо Байдена якнайшвидше передати Україні балістичні ракети ATACMS.