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США все ще розглядають можливість постачання Україні ракетних систем ATACMS

США все ще розглядають можливість постачання Україні ракетних систем ATACMS

Київ • УНН

 • 380908 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент США Джо Байден у розмові з журналістами заявив, що Сполучені Штати все ще розглядають питання про постачання Україні тактичних ракетних систем ATACMS, інформує УНН

Деталі

Журналісти запитали президента США про реакцію на посилення російських атак на Київ. Він відповів: "Це не є несподіванкою. Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все, що необхідно". 

Цитата

"Ця тема досі актуальна", - відповів Байден на уточнююче питання, чи "настав час" для ATACMS.

HAPPENING NOW!!!

I just asked @POTUS about Russian increasing attacks on Kyiv.

“It’s not unexpected” Biden said.

“That’s why we got to continue to give Ukraine all they need”#StandWithUkraine pic.twitter.com/pvryltpYRt

— Alex Raufoglu (@ralakbar) May 29, 2023

Нагадаємо

Конгрес закликав президента США Джо Байдена якнайшвидше передати Україні балістичні ракети ATACMS.

Українські Національні Новини

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