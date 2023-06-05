США хочуть виділити Україні додаткові 37 млн доларів на кібербезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Сполучені Штати працюють над тим, щоб надати Україні додаткові 37 мільйонів доларів допомоги для зміцнення кібербезпеки. Про це повідомляє Державний департамент США, повідомляє УНН.
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Під час щорічного засідання Кібердіалогу Україна-США в Таллінні 1 червня делегація США підтвердила подальшу готовність до підтримки кіберзахисту України на тлі повномасштабної російської агресії.
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"У рамках цієї підтримки Сполучені Штати працюють з Конгресом над наданням Україні додатково 37 мільйонів доларів на кібердопомогу, що доведе загальну суму до 82 мільйонів доларів з лютого 2022 року та понад 120 мільйонів доларів – з 2016 року", – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що ця підтримка допомогла посилити здатність України виявляти, стримувати та реагувати на кіберінциденти та загрози, а також надала підтримку для захисту критично важливих мереж та цифрової інфраструктури.
Крім того, у рамках українсько-американського Кібердіалогу сторони поділилися своїми поглядами на роль кібербезпеки у довгостроковому цифровому розвитку України, а також обговорили майбутню двосторонню співпрацю у цій сфері.
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