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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Великобритания выделила 2,7 млрд долларов военной помощи Украине

Киев • УНН

 • 253252 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Министр Великобритании по Европе Грэхем Стюарт заявил, что страна выделила более 2,3 млрд фунтов стерлингов (приблизительно 2,7 млрд долларов) военной помощи Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью британского министра для издания Delfi, передает УНН.

Великобритания выделила 2,7 млрд долларов военной помощи Украине

Цитата

"Великобритания выделила более 2,3 млрд британских фунтов стерлингов военной помощи Украине. Конференция в Копенгагене прошла несколько дней назад, чтобы улучшить координацию. Мы взяли на себя лидерство, как я уже упоминал, по обучению, потому что дело не только в снаряжении, им нужно обучение, им нужна логистическая поддержка. Это комплексный пакет и гарантия, что финансирование будет направлено на первоочередные потребности украинцев", - говорится в сообщении.

Детали 

По словам министра, одна из главных задач в будущем является гарантия того, чтобы украинские военные получали все, что им нужно, а также обеспечение устойчивого финансирования Украины.

"Война оказывает разрушительное влияние на экономику и ВВП страны. Следует, чтобы все западные союзники из США во главе сделали так, чтобы обещанные деньги не просто оставались обещаниями, а были предоставлены. Эти средства должны быть переданы в руки украинского правительства, чтобы оно могло выполнять свою функцию, поддерживать экономику Украины и вести войну", - резюмировал чиновник.

Дополнение 

Президент США Джо Байден объявил о пакете безопасности помощи Украине на почти три миллиарда долларов. 

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