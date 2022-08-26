Великобритания выделила 2,7 млрд долларов военной помощи Украине

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"Великобритания выделила более 2,3 млрд британских фунтов стерлингов военной помощи Украине. Конференция в Копенгагене прошла несколько дней назад, чтобы улучшить координацию. Мы взяли на себя лидерство, как я уже упоминал, по обучению, потому что дело не только в снаряжении, им нужно обучение, им нужна логистическая поддержка. Это комплексный пакет и гарантия, что финансирование будет направлено на первоочередные потребности украинцев", - говорится в сообщении.

Детали

По словам министра, одна из главных задач в будущем является гарантия того, чтобы украинские военные получали все, что им нужно, а также обеспечение устойчивого финансирования Украины.

"Война оказывает разрушительное влияние на экономику и ВВП страны. Следует, чтобы все западные союзники из США во главе сделали так, чтобы обещанные деньги не просто оставались обещаниями, а были предоставлены. Эти средства должны быть переданы в руки украинского правительства, чтобы оно могло выполнять свою функцию, поддерживать экономику Украины и вести войну", - резюмировал чиновник.

Дополнение

Президент США Джо Байден объявил о пакете безопасности помощи Украине на почти три миллиарда долларов.