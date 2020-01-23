Великобритания удалит тризуб из списка "экстремистской символики"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Полиция Великобритании признала, что ошибочно внесла в антитеррористический пособие Украинский национальный герб — трезубец, и заверила, что удалит его из учебного документа, передает УНН со ссылкой на Twitter украинской дипломатической миссии в Лондоне и пресс-службу контртеррористической управления британской полиции.
“В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!”, — отметили в украинском посольстве.
В свою очередь британские правоохранители сообщили, что: “У нас есть тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не были намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский тризуб из справочника знаков и символов”.
В Британии также отметили, что: “К сожалению, в крайних правых групп история незаконного присвоения национальных символов как части своей идентичности, и это является причиной того, что некоторые национальные флаги и символы отображаются в нашем документе”.
В ответ на многочисленные обращения украинском и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!
Разъяснение здесь https://t.co/W7zqYqWqJZ pic.twitter.com/LIbNNfR9mb
Добавим, ранее МИД Украины прокомментировало включение тризуба в “экстремистскую символику”. Также Министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис в очередной раз заявил, что сожалеет о внесении украинского трезубца в антитеррористическое пособия британской полиции, но отметил, что этим изображением злоупотребляют праворадикальные группы.