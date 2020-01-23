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Британія видалить тризуб зі списку "екстремістської символіки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Поліція Великої Британії визнала, що помилково внесла в антитерористичний посібник український національний герб — тризуб, та запевнила, що видалить його з навчального документа, передає УНН з посиланням на Twitter української дипломатичної місії у Лондоні та пресслужбу контртерористичного управління британської поліції.

Британія видалить тризуб зі списку "екстремістської символіки"

“У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичного посібника. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!”, — зазначили в українському посольстві.

У свою чергу британські правоохоронці повідомили, що: “Ми маємо тісні робочі стосунки з нашими українськими партнерами та не мали наміру нікого образити. Ми зустрілися з представниками МЗС Британії та посольства України, та вирішили прибрати український тризуб з довідника знаків і символів”.

У Британії також зазначили, що: “На жаль, у крайніх правих груп є історія незаконного присвоєння національних символів як частини своєї ідентичності, і це є причиною того, що деякі національні прапори та символи відображаються в нашому документі”.

У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичного посібника. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!
Роз'яснення тутhttps://t.co/W7zqYqWqJZ pic.twitter.com/LIbNNfR9mb

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 23, 2020

Додамо, раніше МЗС України прокоментувало включення тризубу до “екстремістської символіки”. Також Міністр з питань безпеки Брендон Льюїс в черговий раз заявив, що шкодує внесення українського тризубу до антитерористичного посібника британської поліції, але відмітив, що цим зображенням зловживають праворадикальні групи.

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