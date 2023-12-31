Великобритания на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в субботу по запросу Москвы из-за обстрела Белгорода, подчеркнула, что в смерти россиян виноват прежде всего президент рф владимир путин. Об этом со ссылкой на заявление координатора постпредства Великобритании при ООН Тома Фиппса, передает УНН.

Детали

Если Россия хочет, чтобы кого-то обвинили в гибели россиян в этой войне, то следует начинать с президента Путина. Президент Путин несет ответственность за отправку многих тысяч российских военнослужащих на бессмысленную смерть - подчеркнул Фиппс.

Он добавил, что именно оккупанты перешли к тактике неизбирательных нападений на гражданское население, когда не смогли достичь успеха на фронте.

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Постпред Франции Николя де Ривьера подчеркнул, что у Москвы не было бы необходимости вообще созывать Совбез, если бы РФ не начала вторжение в Украину.

Созыв сегодняшнего заседания - это способ для России отреагировать на встречу, организованную вчера по запросу Украины. Россия, занимая место постоянного члена, продолжает злоупотреблять работой Совета Безопасности - заявил постпред Франции

Напомним,

30 декабря в российском Белгороде прозвучала канонада взрывов. россияне традиционно обвинили ВСУ в атаке. По состоянию на сейчас известно о 22 погибших россиян, среди которых трое детей, еще более 100 человек получили ранения.

В связи с этим Россия созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН.