Британия успешно испытала новые дальнобойные ракеты, которые могут передать Украине

Великобритания провела первые испытания новых дальнобойных ударных систем, которые в перспективе могут быть переданы Украине. Тестовые запуски прошли на полигоне на Гебридских островах, а следующие испытания запланированы на ближайшие месяцы, пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

По данным издания, новое оружие способно поражать цели на расстоянии более 300 миль (около 480 километров). Экспериментальные системы оснащены боевой частью весом 250 килограммов.

Проект реализуется в рамках британской программы Brakestop, целью которой является создание относительно недорогого дальнобойного вооружения для Украины. Стоимость одной ракеты оценивается примерно в 400 тысяч фунтов стерлингов.

До финального этапа вышли три британские компании

В конкурсе участвовали десятки разработчиков, однако до финального этапа дошли три компании — MBDA UK, MGI Engineering и Rotron Aerospace. Во время испытаний на Гебридах все представленные системы успешно выполнили свои задачи, хотя и были зафиксированы отдельные технические недостатки, которые разработчики должны устранить.

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Сейчас стартовал второй этап программы. Компании получили дополнительное финансирование для дальнейшего совершенствования прототипов и подготовки к новым тестам.

В британском правительстве рассчитывают, что первые серийные образцы нового оружия могут быть поставлены Украине уже в течение года. Ожидается, что они дополнят имеющиеся дальнобойные средства поражения, в частности ракеты Storm Shadow.

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