Великобритания, США и Канада высказались по "делу Супрун"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Послы Великобритании Джудит Гоф и Канады Роман Ващук, а также Посольство США в Украине высказались по поводу решения суда о запрете Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Министерства здравоохранения. Их позиции обнародованы в Twitter, передает УНН.
"Все еще ждем дальнейших деталей по этому поводу, но обеспокоены возможным влиянием на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине", - написала Гоф.
Позже ее сообщение распространил посол Канады, добавив, что "внимательно следит за этим".
Вечером это самое сделали и в посольстве США.
"Мы вместе с гражданами Украины и коллегами из других дипломатических представительств внимательно следим за этой ситуацией", - говорится в Twitter посольства.
Как сообщал УНН, Окружной административный суд Киева 5 февраля запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Министерства здравоохранения.
Позже Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает исполняющую обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяну Супрун.