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Порошенко заявив про повну підтримку Супрун

Порошенко заявив про повну підтримку Супрун

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив підтримку виконуючій обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я Уляні Супрун. Про це він заявив на щорічному прийнятті компаній-членів американської торгівельної палати в Україні, передає кореспондент УНН.

“Я хотів висловити свою, президентську позицію, щодо сьогоднішнього рішення (суду — ред.). Хочу наголосити, що я, як Президент, коментувати рішення суду по закону не маю права. Хочу наголосити на тому, що пані Супрун має повну підтримку Президента України”, — заявив Порошенко.

Він наголосив, що дуже цінує те, що зробив разом з Супрун, з урядом та парламентом в напрямку медичної реформи.

“Я пишаюсь тим, що започаткував судову реформу. Перша інстанція ще не реформована. Але я не маю жодного сумніву, що реформований Верховний суд встановить істину. Хочу наголосити, що питання громадянства відноситься до виключної компетенції Президента України. Наголошую, пані Ульяна є громадянкою України, відповідно до указу, підписаного Президентом України Петром Порошенко, про надання їй українського громадянства”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки голови Міністерства охорони здоров’я.

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