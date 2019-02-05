Порошенко заявив про повну підтримку Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив підтримку виконуючій обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я Уляні Супрун. Про це він заявив на щорічному прийнятті компаній-членів американської торгівельної палати в Україні, передає кореспондент УНН.
“Я хотів висловити свою, президентську позицію, щодо сьогоднішнього рішення (суду — ред.). Хочу наголосити, що я, як Президент, коментувати рішення суду по закону не маю права. Хочу наголосити на тому, що пані Супрун має повну підтримку Президента України”, — заявив Порошенко.
Він наголосив, що дуже цінує те, що зробив разом з Супрун, з урядом та парламентом в напрямку медичної реформи.
“Я пишаюсь тим, що започаткував судову реформу. Перша інстанція ще не реформована. Але я не маю жодного сумніву, що реформований Верховний суд встановить істину. Хочу наголосити, що питання громадянства відноситься до виключної компетенції Президента України. Наголошую, пані Ульяна є громадянкою України, відповідно до указу, підписаного Президентом України Петром Порошенко, про надання їй українського громадянства”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки голови Міністерства охорони здоров’я.