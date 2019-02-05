Порошенко заявил о полной поддержке Супрун

"Я хотел выразить свою президентскую позицию, относительно сегодняшнего решения (суда - ред.). Хочу подчеркнуть, что я, как Президент, комментировать решение суда по закону не имею права. Хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку Президента Украины", - заявил Порошенко.

Он отметил, что очень ценит то, что сделал вместе с Супрун, с правительством и парламентом в направлении медицинской реформы.

"Я горжусь тем, что начал судебную реформу. Первая инстанция еще не реформирована. Но я не сомневаюсь, что реформированный Верховный суд установит истину. Хочу подчеркнуть, что вопросы гражданства относится к исключительной компетенции Президента Украины. Подчеркиваю, госпожа Ульяна является гражданкой Украины, согласно указу, подписанному Президентом Украины Петром Порошенко, о предоставлении ей украинского гражданства", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Министерства здравоохранения.