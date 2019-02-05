Британія, США та Канада висловились щодо “справи Супрун”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Посли Великої Британії Джудіт Гоф та Канади Роман Ващук, а також Посольство США в Україні висловились із приводу рішення суду про заборону Уляні Супрун виконувати обов’язки голови Міністерства охорони здоров’я. Їх позиції оприлюднено у Twitter, передає УНН.
“Все ще очікуємо подальших деталей з цього приводу, але стурбовані можливим впливом на життєво важливі реформи охорони здоров’я в Україні”, — написала Гоф.
Пізніше її повідомлення поширив посол Канади, додавши “також уважно стежить за цим”.
Ввечері це саме зробили і у посольстві США.
"Ми разом з громадянами України та колегами з інших дипломатичних представництв уважно стежимо за цією ситуацією",- йдеться у Twitter посольства.
Як повідомляв УНН, Окружний адміністративний суд Києва 5 лютого заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки голови Міністерства охорони здоров’я.
Пізніше Президент України Петро Порошенко заявив, що підтримує виконуючу обов’язки голови Міністерства охорони здоров’я Уляні Супрун.