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Британія, США та Канада висловились щодо “справи Супрун”

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Посли Великої Британії Джудіт Гоф та Канади Роман Ващук, а також Посольство США в Україні висловились із приводу рішення суду про заборону Уляні Супрун виконувати обов’язки голови Міністерства охорони здоров’я. Їх позиції оприлюднено у Twitter, передає УНН.

“Все ще очікуємо подальших деталей з цього приводу, але стурбовані можливим впливом на життєво важливі реформи охорони здоров’я в Україні”, — написала Гоф.

Пізніше її повідомлення поширив посол Канади, додавши “також уважно стежить за цим”.

Ввечері це саме зробили і у посольстві США.

"Ми разом з громадянами України та колегами з інших дипломатичних представництв уважно стежимо за цією ситуацією",- йдеться у Twitter посольства.

Як повідомляв УНН, Окружний адміністративний суд Києва 5 лютого заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки голови Міністерства охорони здоров’я.

Пізніше Президент України Петро Порошенко заявив, що підтримує виконуючу обов’язки голови Міністерства охорони здоров’я Уляні Супрун.

Українські Національні Новини

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