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Британия, США, Германия и Франция заявили о необходимости миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Киев • УНН

 • 158172 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидеры Соединенных Штатов, Франции и Германии в воскресенье во время разговора отметили важность обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине. Об этом сообщает УНН на заявление спикера Даунинг-стрит.

Британия, США, Германия и Франция заявили о необходимости миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Цитата

“Во время совместного звонка премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнули свою непоколебимую преданность поддержке Украины перед лицом вторжения россии“, – говорится в сообщении.

Подробности

Западные политики отметили важность обеспечения безопасности ядерных установок и заявили о необходимости миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Напомним

Зеленский сообщил, что украинские дипломаты, партнеры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают детали миссии, которая будет направлена ​​в Запорожскую АЭС.

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