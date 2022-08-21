Британия, США, Германия и Франция заявили о необходимости миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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“Во время совместного звонка премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнули свою непоколебимую преданность поддержке Украины перед лицом вторжения россии“, – говорится в сообщении.

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Западные политики отметили важность обеспечения безопасности ядерных установок и заявили о необходимости миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Напомним

Зеленский сообщил, что украинские дипломаты, партнеры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают детали миссии, которая будет направлена ​​в Запорожскую АЭС.