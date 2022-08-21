Британия, США, Германия и Франция заявили о необходимости миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидеры Соединенных Штатов, Франции и Германии в воскресенье во время разговора отметили важность обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине. Об этом сообщает УНН на заявление спикера Даунинг-стрит.
Цитата
“Во время совместного звонка премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнули свою непоколебимую преданность поддержке Украины перед лицом вторжения россии“, – говорится в сообщении.
Подробности
Западные политики отметили важность обеспечения безопасности ядерных установок и заявили о необходимости миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Напомним
Зеленский сообщил, что украинские дипломаты, партнеры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают детали миссии, которая будет направлена в Запорожскую АЭС.