Британія, США, Німеччина та Франція заявили про необхідність місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і лідери Сполучених Штатів, Франції та Німеччини в неділю під час розмови наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних об’єктів в Україні. Про це повідомляє УНН на заяву речника Даунінг-стріт.
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“Під час спільного дзвінка прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслили свою непохитну відданість підтримці України перед обличчям вторгнення росії“, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Західні політики наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних установок і заявили про необхідність місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
Нагадаємо
Зеленський повідомив, що українські дипломати, партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують деталі місії, яка буде спрямована до Запорізької АЕС.