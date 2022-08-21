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Британія, США, Німеччина та Франція заявили про необхідність місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і лідери Сполучених Штатів, Франції та Німеччини в неділю під час розмови наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних об’єктів в Україні. Про це повідомляє УНН на заяву речника Даунінг-стріт.

Британія, США, Німеччина та Франція заявили про необхідність місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Цитата

“Під час спільного дзвінка прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслили свою непохитну відданість підтримці України перед обличчям вторгнення росії“, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Західні політики наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних установок і заявили про необхідність місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо

Зеленський повідомив, що українські дипломати, партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують деталі місії, яка буде спрямована до Запорізької АЕС.

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