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Британия начала борьбу с "грязными российскими деньгами" и клептократами

Британия начала борьбу с "грязными российскими деньгами" и клептократами

Киев • УНН

 • 111185 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В начале августа правительство Великобритании запустило специальный реестр для выявления российских олигархов и других клептократов, использующих британскую землю для сокрытия своего незаконного богатства путем отмывания «грязных денег» через британскую собственность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британские СМИ.

Детали

Новый реестр призван помочь справиться с незаконными деньгами в размере примерно 100 млрд фунтов стерлингов (122 млрд долларов США) в год, которые, по мнению Национального агентства по борьбе с преступностью, ежегодно следуют через Великобританию.

Теперь любая иностранная компания, желающая приобрести недвижимость в Великобритании, должна будет указать своего бенефициарного владельца и предоставить проверенную информацию в Регистрационную палату.

Иностранные компании, которые уже владеют землей в Великобритании, подпадающей под действие закона, будут иметь шесть месяцев, чтобы зарегистрировать своих бенефициарных владельцев или руководителей.

Тем иностранным компаниям, которые не будут выполнять норму закона, грозит уголовная ответственность.

Добавим, что записанного на оффшоры жилья у россиян достаточно. К примеру, старший сын экс-главы "РЖД" Владимира Якунина в 2007 году купил дом на севере Лондона на Панамский оффшор.

Также на оффшор, зарегистрированный на Кипре, сын российского олигарха Бориса Ротенберга, которому принадлежит компания “Минудобрения”, Роман покупал дом в самом дорогом районе столицы.

А бывший заместитель главы правительства, глава ВЭБ рф Игорь Шувалов, записывал две квартиры в Лондоне на 11 млн фунтов на российскую компанию «Сова Недвижимость».

Напомним

Санкции, аресты и ограничения настигают российских олигархов чуть ли не в каждой стране. В частности, недавно была арестована вилла на острове Сардиния, которая принадлежит Дмитрию Мазепину и его сыну Никите.

Дом стоит 110 млн долларов. Финансовая полиция Италии обнаружила, что вилла принадлежит иностранной компании, которой Мазепины вместе владеют через их же «иностранное корпоративное предприятие». Вилла под названием Rocky Ram была куплена в 2012 году у редактора итальянской газеты.

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