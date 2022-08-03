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Британія розпочала боротьбу з “брудними російськими грошима” та клептократами

Британія розпочала боротьбу з “брудними російськими грошима” та клептократами

Київ • УНН

 • 111188 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. На початку серпня уряд Великої Британії запустив спеціальний реєстр для виявлення російських олігархів та інших клептократів, які використовують британську землю для приховування свого незаконного багатства шляхом відмивання «брудних грошей» через британську власність. Про це повідомляє УНН з посиланням на британські ЗМІ.

Деталі

Новий реєстр покликаний допомогти впоратися з незаконними грошима обсягом приблизно 100 млрд фунтів стерлінгів (122 млрд доларів США) на рік, які, на думку Національного агентства боротьби зі злочинністю, щорічно прямують через Велику Британію.

Відтепер будь-яка іноземна компанія, яка бажає придбати нерухомість у Великій Британії, повинна буде вказати свого бенефіціарного власника та надати перевірену інформацію до Реєстраційної палати.

Ті іноземні компанії, які вже володіють землею у Великій Британії, яка підпадає під дію закону, матимуть шість місяців, щоб зареєструвати своїх бенефіціарних власників або керівників.

Тим іноземним компаніям, які не виконуватимуть норму закону, загрожує кримінальна відповідальність.

Додамо, що записаного на офшори житла у росіян достатньо. Наприклад, старший син ексголови "РЖД" Володимира Якуніна у 2007 році купив будинок на півночі Лондона на Панамський офшор.

Також на офшор, зареєстрований на Кіпрі, син російського олігарха Бориса Ротенберга, якому належить компанія “Міндобрива”, Роман купував будинок у найдорожчому районі столиці.

А колишній заступник голови уряду, голова "ВЕБ" рф Ігор Шувалов, записував дві квартири в Лондоні на 11 млн фунтів на російську компанію «Сова Нерухомість».

Нагадаємо

Санкції, арешти та обмеження спіткають російських олігархів чи не в кожній країні. Зокрема нещодавно була заарештована вілла на острові Сардинія, яка належить Дмитру Мазепіну та його сину Микиті.

Будинок коштує 110 млн доларів. Фінансова поліція Італії виявила, що вілла належить іноземній компанії, якою Мазепіни разом володіють через їхнє ж «іноземне корпоративне підприємство». Вілла під назвою Rocky Ram була куплена в 2012 році у редактора італійської газети.

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