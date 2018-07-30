Великобритания проводит расследование в отношении российского вмешательства в политическую жизнь страны

"Мы рекомендуем правительству Великобритании обратиться к другим правительствам, обмениваться информацией и ресурсами, следовать рекомендациям, согласованным представителями США и ЕС", - говорится в докладе.



В докладе также содержится призыв к полному расследованию контактов между миллионером Аррон Бэнксом, который спонсировал кампанию за выход из ЕС, и российскими чиновниками и его деловыми отношениями с российскими компаниями.

"Это правда, что Россия намного слабее, чем Запад. Ее население составляет около одной седьмой от населения ЕС. Ее ВВП составляет около одной четырнадцатой от европейского. Но она все еще имеет возможности вредить нам. Она создает военную угрозу в Прибалтике, где география и недостатки НАТО затрудняют формирование сильной традиционной обороны", - добавили в парламенте.



Отмечено необходимость в дальнейшем расследовании против Facebook и российском вмешательстве на этой платформе.



"Мы рекомендуем, чтобы правительство сделало заявление о том, что в Великобритании сейчас проводятся расследования относительно вмешательства России в политику страны", - добавили в отчете.

Как сообщал УНН, британская парламентская комиссия предложила бороться с недостоверными новостями с помощью дополнительных налогов.