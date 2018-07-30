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Британія проводить розслідування щодо російського втручання у політичне життя країни

Британія проводить розслідування щодо російського втручання у політичне життя країни

Київ • УНН

 • 9188 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Парламент Великої Британії проводить розслідування відносно російського втручання у політичне життя країни. Про це йдеться в доповіді Комітету з цифрових технологій, культури, спорту і ЗМІ під назвою "Дезінформація і фейкові новини", передає УНН.

"Ми рекомендуємо уряду Великої Британії звернутися до інших урядів, обмінюватися інформацією та ресурсами, слідувати рекомендаціям, узгодженим представниками США та ЄС", - йдеться у доповіді.

У доповіді також міститься заклик до повного розслідування контактів між мільйонером Арроном Бенксом, який спонсорував кампанію за вихід з ЄС, та російськими чиновниками та його діловими відносинами з російськими компаніями.

"Це правда, що Росія набагато слабша, ніж Захід. Її населення складає близько однієї сьомої від населення ЄС. Її ВВП складає близько однієї чотирнадцятої від європейського. Але вона все ще має здатність шкодити нам. Вона створює військову загрозу в Прибалтиці, де географія та недоліки НАТО ускладнюють формування сильної традиційної оборони", - додали у парламенті.

Наголошено на потребі в подальшому розслідуванні проти Facebook та російському втручанні на цій платформі.

"Ми рекомендуємо, щоб уряд зробив заяву про те, що у Великій Британії зараз проводяться розслідування щодо втручання Росії в політику країни", - додали у звіті.

Як повідомляв УНН, британська парламентська комісія запропонувала боротися з недостовірними новинами за допомогою додаткових податків.

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