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Великобритания продолжить тесное сотрудничество с Украиной после выхода из ЕС

Великобритания продолжить тесное сотрудничество с Украиной после выхода из ЕС

Киев  •  УНН

 • 9124 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Великобритания будет продолжать тесно сотрудничать с Украиной после выхода страны из Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении на официальном Twitter посольства Соединенного Королевства в Украине, передает УНН.

"Великобритания будет продолжать тесно сотрудничать с Украиной после нашего выхода из ЕС. Хью Эллиот, директор по вопросам заключения международных соглашений МИД Великобритании, в Киеве общался с Натальей Микольской о будущих отношениях и о том, как мы будем развивать наше партнерство", - говорится в сообщении.

В Министерстве экономического развития и торговли Украины также отметили, что Никольская и Эллиотт сегодня обсудили дальнейшее развитие британско-украинских отношений после выхода Великобритании из ЕС.

Великобритания будет продолжать тесно сотрудничать с Украиной после нашего выхода из ЕС. @HughSElliott , директор по вопросам заключения междунар. сделок МИД Великобритании, в Киеве общался с @mykolska о будущих отношениях, и о как мы будем развивать наше партнерство. #GlobalBritain https://t.co/5ewNUj1ZQj

- UK in Ukraine (@UKinUkraine) 16 марта 2018 г.

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