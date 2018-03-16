Великобритания продолжить тесное сотрудничество с Украиной после выхода из ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Великобритания будет продолжать тесно сотрудничать с Украиной после выхода страны из Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении на официальном Twitter посольства Соединенного Королевства в Украине, передает УНН.
"Великобритания будет продолжать тесно сотрудничать с Украиной после нашего выхода из ЕС. Хью Эллиот, директор по вопросам заключения международных соглашений МИД Великобритании, в Киеве общался с Натальей Микольской о будущих отношениях и о том, как мы будем развивать наше партнерство", - говорится в сообщении.
В Министерстве экономического развития и торговли Украины также отметили, что Никольская и Эллиотт сегодня обсудили дальнейшее развитие британско-украинских отношений после выхода Великобритании из ЕС.
Великобритания будет продолжать тесно сотрудничать с Украиной после нашего выхода из ЕС. @HughSElliott , директор по вопросам заключения междунар. сделок МИД Великобритании, в Киеве общался с @mykolska о будущих отношениях, и о как мы будем развивать наше партнерство. #GlobalBritain https://t.co/5ewNUj1ZQj- UK in Ukraine (@UKinUkraine) 16 марта 2018 г.