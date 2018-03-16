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Британія продовжуватиме тісну співпрацю з Україною після виходу з ЄС

Британія продовжуватиме тісну співпрацю з Україною після виходу з ЄС

Київ • УНН

 • 9124 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Велика Британія продовжуватиме тісно співпрацювати з Україною після виходу країни з Європейського Союзу. Про це йдеться в повідомленні на офіційному Twitter посольства Сполученого Королівства в Україні, передає УНН.

“Велика Британія продовжуватиме тісно співпрацювати з Україною після нашого виходу з ЄС. Хью Елліотт, директор з питань укладання міжнародних угод МЗС Великої Британії, у Києві спілкувався з Наталею Микольською про майбутні відносини та про те, як ми розвиватимемо наше партнерство”, — йдеться в повідомленні.

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України також зазначили, що Микольська і Елліотт сьогодні обговорили подальший розвиток британсько-українських відносин після виходу Великої Британії з ЄС.

Велика Британія продовжуватиме тісно співпрацювати з Україною після нашого виходу з ЄС. @HughSElliott, директор з питань укладання міжн. угод МЗС Великої Британії, у Києві спілкувався з @mykolska про майбутні відносини, та про як ми розвиватимемо наше партнерство. #GlobalBritain https://t.co/5ewNUj1ZQj

— UK in Ukraine (@UKinUkraine) 16 марта 2018 г.

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