Британія продовжуватиме тісну співпрацю з Україною після виходу з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Велика Британія продовжуватиме тісно співпрацювати з Україною після виходу країни з Європейського Союзу. Про це йдеться в повідомленні на офіційному Twitter посольства Сполученого Королівства в Україні, передає УНН.
“Велика Британія продовжуватиме тісно співпрацювати з Україною після нашого виходу з ЄС. Хью Елліотт, директор з питань укладання міжнародних угод МЗС Великої Британії, у Києві спілкувався з Наталею Микольською про майбутні відносини та про те, як ми розвиватимемо наше партнерство”, — йдеться в повідомленні.
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України також зазначили, що Микольська і Елліотт сьогодні обговорили подальший розвиток британсько-українських відносин після виходу Великої Британії з ЄС.
Велика Британія продовжуватиме тісно співпрацювати з Україною після нашого виходу з ЄС. @HughSElliott, директор з питань укладання міжн. угод МЗС Великої Британії, у Києві спілкувався з @mykolska про майбутні відносини, та про як ми розвиватимемо наше партнерство. #GlobalBritain https://t.co/5ewNUj1ZQj— UK in Ukraine (@UKinUkraine) 16 марта 2018 г.