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Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп
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Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия поставит Украине 6 САУ AS90 в ближайшие недели

Британия поставит Украине 6 САУ AS90 в ближайшие недели

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 17:37  •  886 просмотра

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Великобритания обещает поставить Украине 6 самоходных артиллерийских установок AS90 в ближайшее время. Всего 16 единиц готовы к отправке, 10 уже доставлены, а остальные 6 поступят в ближайшие недели.

Великобритания обещает в ближайшие недели поставить Украине шесть САУ AS90, передает УНН со ссылкой на Минобороны Великобритании. 

По данным ведомства, новое правительство планирует выполнить свое обещание по поставке 12 артиллерийских орудий AS90 в течение 100 дней после вступления в должность.

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«В целом 16 единиц сейчас готовы к поставкам, 10 уже доставлены, а еще шесть - в ближайшие недели. Артиллерия сыграла важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей», - говорится в сообщении.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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