Британия поставит Украине 6 САУ AS90 в ближайшие недели

Великобритания обещает в ближайшие недели поставить Украине шесть САУ AS90, передает УНН со ссылкой на Минобороны Великобритании.

По данным ведомства, новое правительство планирует выполнить свое обещание по поставке 12 артиллерийских орудий AS90 в течение 100 дней после вступления в должность.

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«В целом 16 единиц сейчас готовы к поставкам, 10 уже доставлены, а еще шесть - в ближайшие недели. Артиллерия сыграла важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей», - говорится в сообщении.

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