Британия поставит Украине 6 САУ AS90 в ближайшие недели
Киев • УНН
Великобритания обещает поставить Украине 6 самоходных артиллерийских установок AS90 в ближайшее время. Всего 16 единиц готовы к отправке, 10 уже доставлены, а остальные 6 поступят в ближайшие недели.
Великобритания обещает в ближайшие недели поставить Украине шесть САУ AS90, передает УНН со ссылкой на Минобороны Великобритании.
По данным ведомства, новое правительство планирует выполнить свое обещание по поставке 12 артиллерийских орудий AS90 в течение 100 дней после вступления в должность.
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«В целом 16 единиц сейчас готовы к поставкам, 10 уже доставлены, а еще шесть - в ближайшие недели. Артиллерия сыграла важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей», - говорится в сообщении.
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