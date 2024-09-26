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Британія поставить Україні 6 САУ AS90 у найближчі тижні

Британія поставить Україні 6 САУ AS90 у найближчі тижні

Київ • УНН

 • 32259 перегляди

Велика Британія обіцяє поставити Україні 6 самохідних артилерійських установок AS90 найближчим часом. Загалом 16 одиниць готові до відправки, 10 вже доставлено, а решта 6 надійдуть у найближчі тижні.

Велика Британія обіцяє у найближчі тижні поставити Україні шість САУ AS90, передає УНН із посиланням на Міноборони Британії. 

За даними відомства, новий уряд планує виконати свою обіцянку щодо поставки 12 артилерійських знарядь AS90 протягом 100 днів після вступу на посаду.

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"Загалом 16 одиниць зараз готові до поставок, 10 уже доставлено, а ще шість – у найближчі тижні. Артилерія відіграла важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ і знищенні ключових російських цілей", - йдеться у повідомленні.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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