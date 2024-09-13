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Велика Британія і далі готуватиме українських новобранців: понад 45 тис. вже пройшли навчання

Велика Британія і далі готуватиме українських новобранців: понад 45 тис. вже пройшли навчання

Київ • УНН

 • 14251 перегляди

Велика Британія продовжить підготовку українських військових на своїй території до кінця 2025 року. Програма включає навчання новобранців та пілотів F-16, а також постачання артилерійських боєприпасів.

Велика Британія продовжить підготовку українських військових на своїй території до кінця 2025 року, інтегруючи досвід, отриманий на передовій, передаэ УНН з посиланням на Генштаб.

"Велика Британія продовжить навчати військовослужбовців Збройних сил України у 2025 році. Велика Британія підготувала понад 45 000 українських новобранців від початку незаконного повномасштабного вторгнення осії у 2022 році", - пишуть у Генштабі.

Міністр оборони Джон Гілі оголосив про продовження Операції Інтерфлекс під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні, Німеччина, за участю Президента Зеленського і представників понад 50 країн. Окрім цього, Велика Британія планує розпочати постачання артилерійських боєприпасів на суму 300 млн фунтів до кінця року.

"Операція Інтерфлекс допомогла хоробрим українським чоловікам і жінкам здобути критично важливі навички, щоб захистити свій народ від незаконного вторгнення Путіна. Продовження навчання, яке є життєво важливим для оборони України, є ще одним прикладом непохитної відданості Великої Британії Україні. Як я сказав сьогодні нашим союзникам і партнерам у Німеччині, Велика Британія продовжить збільшувати підтримку. Ми стоятимемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - сказав міністр оборони Великої Британії.

Навчання у Великій Британії призначене для новобранців-добровольців Збройних сил України, які мають обмежений військовий досвід або не мають його зовсім. Воно надає ключові навички для ефективної участі в бойових діях на передовій. Це навчання допомагає українським силам швидше розгорнутися, відновити свої сили та посилити опір російській агресії.

Протягом щонайменше п’яти тижнів новобранці отримують знання з поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, основ міжнародного гуманітарного права, тактики патрулювання та орієнтування в сільській місцевості. Під керівництвом досвідчених британських інструкторів українські чоловіки та жінки стають готовими до бою солдатами.

Окрім загального навчання для української армії, інструктори Королівських військово-повітряних сил Великої Британії також навчають українських пілотів пілотуванню винищувачів F-16. Підготовка включає базові льотні навички, управління повітряними суднами, навігацію, а також англійську мову для подальшого навчання на F-16 в країнах НАТО.

Нагадаємо 

Велика Британія поставить Україні 650 легких багатоцільових ракет LMM у рамках контракту вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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