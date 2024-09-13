Великобритания и дальше будет готовить украинских новобранцев: более 45 тыс. уже прошли обучение

Великобритания продолжит подготовку украинских военных на своей территории до конца 2025 года, интегрируя опыт, полученный на передовой, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

"Великобритания продолжит обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины в 2025 году. Великобритания подготовила более 45 000 украинских новобранцев с начала незаконного полномасштабного вторжения россии в 2022 году", - пишут в Генштабе.

Министр обороны Джон Гили объявил о продолжении Операции Интерфлекс во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайне, Германия, с участием Президента Зеленского и представителей более 50 стран. Кроме этого, Великобритания планирует начать поставки артиллерийских боеприпасов на сумму 300 млн фунтов до конца года.

"Операция Интерфлекс помогла храбрым украинским мужчинам и женщинам получить критически важные навыки, чтобы защитить свой народ от незаконного вторжения путина. Продолжение обучения, которое является жизненно важным для обороны Украины, является еще одним примером непоколебимой преданности Великобритании Украине. Как я сказал сегодня нашим союзникам и партнерам в Германии, Великобритания продолжит увеличивать поддержку. Мы будем стоять с Украиной столько, сколько потребуется", - сказал министр обороны Великобритании.

Обучение в Великобритании предназначено для новобранцев-добровольцев Вооруженных сил Украины, которые имеют ограниченный военный опыт или не имеют его совсем. Оно предоставляет ключевые навыки для эффективного участия в боевых действиях на передовой. Это обучение помогает украинским силам быстрее развернуться, восстановить свои силы и усилить сопротивление российской агрессии.

В течение не менее пяти недель новобранцы получают знания по обращению с оружием, оказанию первой медицинской помощи на поле боя, основ международного гуманитарного права, тактики патрулирования и ориентирования в сельской местности. Под руководством опытных британских инструкторов украинские мужчины и женщины становятся готовыми к бою солдатами.

Кроме общего обучения для украинской армии, инструкторы Королевских военно-воздушных сил Великобритании также обучают украинских пилотов пилотированию истребителей F-16. Подготовка включает базовые летные навыки, управление воздушными судами, навигацию, а также английский язык для дальнейшего обучения на F-16 в странах НАТО.

Напомним

Великобритания поставит Украине 650 легких многоцелевых ракет LMM в рамках контракта стоимостью 162 миллиона фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны.