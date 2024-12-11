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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия поможет Кипру бороться с незаконными российскими финансами

Британия поможет Кипру бороться с незаконными российскими финансами

Киев  •  УНН

 • 2824 просмотра

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Великобритания поможет Кипру создать новый национальный отдел по реализации санкций. Подразделение будет заниматься отслеживанием незаконных российских финансов, проходящих через Европу.

Великобритания поддержит Кипр в создании нового национального отдела по реализации санкций по борьбе с незаконными российскими финансами, проходящими через Европу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании, передает УНН.

Детали

10 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласовал партнерство с президентом Кипра Никосом Христодулидесом. Это еще больше укрепляет отношения между двумя странами в сфере разведки и безопасности, подчеркнули в правительстве.

Подразделение будет обмениваться опытом и разведывательными данными между Управлениями по применению финансовых и торговых санкций, а также Министерством финансов Кипра, чтобы нарушить и перехватить поток незаконных финансов через Европу, чтобы обеспечить эффективность санкций против военной машины российского диктатора Владимира Путина.

Это новое подразделение будет иметь новые аналитические инструменты и полномочия для расследования уклонения от санкций и отслеживания средств, которые перемещаются по Европе

- говорится в сообщении пресс-службы.

Подразделение создано в то время, когда Великобритания также углубляет сотрудничество с Кипром в борьбе с серьезной организованной преступностью. Мы будем работать вместе, чтобы бороться с незаконным финансированием, делясь знаниями о регистрации бенефициарных владельцев активов.

Вместе с Республикой Кипр мы пресекаем поток незаконных финансов через Европу, чтобы лишить военную машину Путина финансирования и защитить глобальную стабильность

- отметил Кир Стармер.

По информации правительства Великобритании, Кипр заморозила российские активы на сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов после варварского полномасштабного вторжения Путина в Украину, поддержав коллективные усилия по подавлению военной машины зосии.

Напомним

Великобритания и США ввели санкции против незаконной торговли российским золотом, финансирующей войну России. Заморожены активы причастных лиц и разоблачена глобальная сеть контрабанды через Зимбабве.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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